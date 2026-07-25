"มาร์ค" ขอบคุณ รบ.ยุติโครงการแลนด์บริดจ์ - ปรับแนวทางพัฒนารถไฟเชื่อมท่าเรือระนอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอบคุณรัฐบาลที่ยุติโครงการแลนด์บริดจ์ และปรับแนวทางเป็นการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมท่าเรือระนองและระบบขนส่งทางราง (โครงการ Missing Link) โดยเห็นว่า เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ ที่มุ่งพัฒนาโครงข่ายถนน ราง และท่าเรืออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกของภาคใต้และเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดโลก
นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคม โดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทย–อันดามัน ที่มีการศึกษามาแล้ว พร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาว รวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซีย เช่น สงขลา–ปีนัง ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่า โดยย้ำว่า ควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้
นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งจัดลำดับความสำคัญของโครงการคมนาคม โดยต่อยอดโครงการรถไฟรางคู่และเส้นทางเชื่อมฝั่งอ่าวไทย–อันดามัน ที่มีการศึกษามาแล้ว พร้อมเห็นว่าการพัฒนาระบบรางและท่าเรือมีความเสี่ยงต่ำกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ เพราะมีผู้ใช้บริการรองรับและคุ้มค่ากว่าในระยะยาว รวมทั้งเสนอให้พิจารณาเส้นทางเชื่อมฝั่งอันดามันกับมาเลเซีย เช่น สงขลา–ปีนัง ซึ่งใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีผลกระทบต่อพื้นที่น้อยกว่า โดยย้ำว่า ควรใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและเศรษฐกิจของภาคใต้