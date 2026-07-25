เพชรบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง

วันนี้ (25 ก.ค.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยมี นางณัฐฐินีย์ คงบูชาเกียรติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี, นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายพลกฤต พวงวลัยสิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ที่ห้องประชุมคำพลอย ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ที่ห้องประชุมคำพลอย ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี