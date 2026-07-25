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ผู้นำสหรัฐฯ สั่งติดป้ายหน้าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ฯ สะท้อนคำวิจารณ์ของรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ สั่งการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางติดตั้งป้ายด้านนอกพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อเมริกันแห่งชาติ ของสถาบันสมิธโซเนียน เพื่อสะท้อนคำวิจารณ์ของรัฐบาลต่อการนำเสนอภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาโดยสถาบัน

คำสั่งฝ่ายบริหารอ้างถึงรายงานของสภาที่ปรึกษานโยบายภายในประเทศของทำเนียบขาว ที่กล่าวหาพิพิธภัณฑ์ว่า ต่อต้านอเมริกาอย่างโจ่งแจ้ง และเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสุดโต่ง โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ กล่าวว่า ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายชั่วคราวบนทางเท้าที่ดูแลโดยกรมอุทยานแห่งชาติ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่นำเสนอในพิพิธภัณฑ์

ผู้นำสหรัฐฯ ประณามสถาบันสมิธโซเนียน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยนักวิจารณ์กล่าวว่า นี่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญในการนำเสนอประวัติศาสตร์ของสหรัฐ จากมุมมองแบบอนุรักษ์นิยม