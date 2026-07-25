ผบก.ภ.จว.สุพรรณฯ จัดฝึกอบรมเด็ก เยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด-อาชญากรรม

พล.ต.ต.วัชรินทร์ ประสพดี ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.นนท์ ภักดีพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืน โดยมี พ.ต.อ.วรภพ จำปาเงิน ผกก.สภ.สองพี่น้อง พ.ต.ท.วิสัญ เรืองฤทธิ์ รอง ผกก.ป.สภ.สองพี่น้อง ร.ต.อ.ชุมพล โพธิ์ลาดพร้าว รอง สวป.(ชส.) สภ.สองพี่น้อง นำชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ สภ.สองพี่น้อง ร่วมกับ นายนพดล คำเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน อาสาจราจร และประชาชนเข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ ถึงอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพ จากการใช้สารเสพติด เฮโรอีน ยาบ้า กัญชา พืชกระท่อม บุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้าให้กับนักเรียน โรงเรียนบางลี่วิทยา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นต้นแบบ ในการขับเคลื่อนนโยบายพื้นที่ปลอดยาเสพติด ในระดับสถานศึกษา ตลอดจนรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ละเลิกการใช้ยาเสพติด การสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รู้เท่าทันภัยร้ายจากยาเสพติด พร้อมวิธีการป้องกันตัว ตลอดการป้องกันภัยออนไลน์ รวมถึงใส่ใจวินัยจราจร เพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางลี่วิทยา