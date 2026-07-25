พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย รองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยมีนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมงาน
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 3 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 5.3 ของการตายทั้งหมด ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน หากสามารถหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 3 ล้านคน ถือเป็นร้อยละ 5.3 ของการตายทั้งหมด ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน หากสามารถหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น