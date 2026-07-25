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กรุงฮานอยประกาศแผนพัฒนา ศก.กลางคืน ตั้งเป้าเพิ่ม GRDP เป็น 5% ภายในปี 73

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ว่า กรุงฮานอยประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลางคืนอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในภูมิภาค (GRDP) ของเมืองเป็น 5% ภายในปี 2573

นอกจากนี้ เตรียมขยายระบบขนส่งยามค่ำคืน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโซนบันเทิง 24 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนภาคบริการ