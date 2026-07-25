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ผู้นำบราซิลอนุมัติกฎหมายห้ามผลิต-จำหน่าย ฟัวกราส์ ในประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีลูอิส อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล ลงนามให้กฎหมายห้ามผลิตและจำหน่าย ฟัวกราส์ ในบราซิล มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการผลิตเป็นการทารุณกรรมสัตว์

ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่ออกกฎหมายห้ามทั้งการผลิตและการจำหน่ายฟัวกราส์ ขณะที่ทั่วโลกมีอย่างน้อย 20 ประเทศห้ามการผลิตฟัวกราส์ โดยอินเดียและจีนห้ามนำเข้าเด็ดขาด แม้จีนยังคงมีอุตสาหกรรมผลิตฟัวกราส์ขนาดใหญ่