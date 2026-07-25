ผู้นำบราซิลอนุมัติกฎหมายห้ามผลิต-จำหน่าย ฟัวกราส์ ในประเทศ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีลูอิส อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ผู้นำบราซิล ลงนามให้กฎหมายห้ามผลิตและจำหน่าย ฟัวกราส์ ในบราซิล มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผลว่า กระบวนการผลิตเป็นการทารุณกรรมสัตว์
ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่ออกกฎหมายห้ามทั้งการผลิตและการจำหน่ายฟัวกราส์ ขณะที่ทั่วโลกมีอย่างน้อย 20 ประเทศห้ามการผลิตฟัวกราส์ โดยอินเดียและจีนห้ามนำเข้าเด็ดขาด แม้จีนยังคงมีอุตสาหกรรมผลิตฟัวกราส์ขนาดใหญ่
ทั้งนี้ บราซิลเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกา ที่ออกกฎหมายห้ามทั้งการผลิตและการจำหน่ายฟัวกราส์ ขณะที่ทั่วโลกมีอย่างน้อย 20 ประเทศห้ามการผลิตฟัวกราส์ โดยอินเดียและจีนห้ามนำเข้าเด็ดขาด แม้จีนยังคงมีอุตสาหกรรมผลิตฟัวกราส์ขนาดใหญ่