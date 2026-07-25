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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ +50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,600 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:00 (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,600.00 บาท ขายออก 64,800.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,308.16 บาท ขายออก 65,600.00 บาท