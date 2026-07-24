จีนย้ำหลักการจีนเดียวเป็นที่ยอมรับ เตือนไต้หวันอย่าบิดเบือน สร้างรอยร้าวสัมพันธ์ไทย

จากกรณีไต้หวันแถลงผิดหวังท่าทีของไทยที่ยึดจีนเดียวนั้น โฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่มิอาจแบ่งแยกออกจากดินแดนของจีน ฝ่ายจีนคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการที่ไต้หวันบิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างความสับสนต่อสาธารณชนและชักใยทางการเมือง ความพยายามใดๆ ที่จะขัดขวางความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีน–ไทยนั้น จะไม่มีทางสำเร็จ
ทั้งนี้ หลักการจีนเดียวเป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เป็นฉันทามติร่วมของประชาคมระหว่างประเทศ และยังเป็นพื้นฐานทางการเมืองและเงื่อนไขสำคัญสำหรับการสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน จีนและไทยได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย เมื่อปี ค.ศ. 1975 โดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน รับรองจุดยืนของรัฐบาลจีนที่ว่ามีจีนเพียงประเทศเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่มิอาจแบ่งแยกออกจากดินแดนของจีน
ทั้งนี้ หลักการจีนเดียวเป็นหลักการพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เป็นฉันทามติร่วมของประชาคมระหว่างประเทศ และยังเป็นพื้นฐานทางการเมืองและเงื่อนไขสำคัญสำหรับการสถาปนาและพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีน จีนและไทยได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย เมื่อปี ค.ศ. 1975 โดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองว่ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวของจีน รับรองจุดยืนของรัฐบาลจีนที่ว่ามีจีนเพียงประเทศเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่มิอาจแบ่งแยกออกจากดินแดนของจีน