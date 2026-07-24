กรมศุลกากรเปิดด่าน "ศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่" หวังขับเคลื่อน ศก.ชายแดน

วันนี้ (24 ก.ค.) กรมศุลกากร จัดพิธีเปิดด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ ที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านศุลกากรที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะประตูการค้าชายแดนด้านตะวันตกที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งมีความสำคัญต่อการค้า การลงทุน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2568 ด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 191,237.73 ล้านบาท และสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ 149.368 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของด่านศุลกากรแม่สอดในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนของประเทศ
ด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านศุลกากรที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะประตูการค้าชายแดนด้านตะวันตกที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งมีความสำคัญต่อการค้า การลงทุน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2568 ด่านศุลกากรแม่สอดมีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 191,237.73 ล้านบาท และสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐได้ 149.368 ล้านบาท สะท้อนบทบาทของด่านศุลกากรแม่สอดในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนของประเทศ