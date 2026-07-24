ญี่ปุ่นพบแร่หายากจากก้นทะเลลึกนอกชายฝั่งแปซิฟิก แต่ยังอุบขนาด-ปริมาณ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ว่า การวิเคราะห์โคลนที่อุดมไปด้วยแร่หายาก ซึ่งเก็บมาจากก้นทะเลลึกนอกชายฝั่งเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อต้นปี 2569 พบแร่หายากระดับปานกลางและหนัก ซึ่งคิดเป็นประมาณ 54% ของปริมาณแร่หายากทั้งหมด
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้เปิดเผยขนาดของปริมาณ หรือแหล่งสะสม โดยระบุว่าข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลา และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการเก็บตัวอย่างมีจำกัด
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นไม่ได้เปิดเผยขนาดของปริมาณ หรือแหล่งสะสม โดยระบุว่าข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากระยะเวลา และขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของการเก็บตัวอย่างมีจำกัด