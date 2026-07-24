นายกฯ เผยเหตุไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะไม่ให้ทหารเสียชีวิตอีก ขอพูดเท่านี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ว่า รับทราบรายงานแล้ว รัฐบาลยืนยันว่า จะไม่ให้ทหาร หรือเจ้าหน้าที่ถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาด ขอพูดเพียงเท่านี้
ส่วนที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส ประกาศใช้กฎอัยการศึก ควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกุม ผู้ก่อความไม่สงบนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว แต่สำหรับแนวทางของตน ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสีย ขอไม่ลงในรายละเอียด และขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไร
ส่วนที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส ประกาศใช้กฎอัยการศึก ควบคุมพื้นที่เพื่อไล่ล่าจับกุม ผู้ก่อความไม่สงบนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้ว แต่สำหรับแนวทางของตน ต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสีย ขอไม่ลงในรายละเอียด และขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไร