รพ.อ่างทองแถลงการณ์เสียใจปมเด็ก 5 วัน ตายใน ICU เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

จากกรณีเด็กวัย 5 วัน เสียชีวิตภายในห้องไอซียูเด็ก โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งพ่อและแม่ขอเด็กติดใจที่มีการนำอาหารเข้าไปจัดเลี้ยงในห้องไอซียู ซึ่งเป็นจุดที่ปลอดเชื้อ จึงร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ซึ่งหลังนำร่างเด็กส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติม พบกะโหลกศีรษะยุบ ขาซ้ายและขวาหมุนได้ แต่ต้องรอผลชันสูตรละเอียดอีก 30- 45 วันนั้น
แพทย์หญิงปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นแจ้งว่า ไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการรับประทานอาหาร ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควร โดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และวางมาตรการป้องกันในเรื่องดังกล่าว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น พนักงานสอบสวน สภ.สามโก้ อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 30 ถึง 45 วัน จึงสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (24 ก.ค.) นางปวีณา หงสกุล พร้อมด้วยพ่อแม่ของเด็กจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชค โรจน์อารัมภ์กุล สสจ.อ่างทอง เพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารก พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็กหรือไม่ และประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้ต่อไป
แพทย์หญิงปาริชาติ ติระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นแจ้งว่า ไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการรับประทานอาหาร ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควร โดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และวางมาตรการป้องกันในเรื่องดังกล่าว
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น พนักงานสอบสวน สภ.สามโก้ อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 30 ถึง 45 วัน จึงสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้ โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (24 ก.ค.) นางปวีณา หงสกุล พร้อมด้วยพ่อแม่ของเด็กจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชค โรจน์อารัมภ์กุล สสจ.อ่างทอง เพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารก พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็กหรือไม่ และประชุมหาแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้ต่อไป