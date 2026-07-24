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หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +3.36 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 89,284.96 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (24 ก.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,644.39 จุด ปรับขึ้น 3.36 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.20 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 89,284.96 ล้านบาท