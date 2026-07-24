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สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกบางขุนเทียน ต่อเนื่องสมุทรสาคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ ฝนเล็กน้อยถงปานกลางเขตบางขุนเทียน ทุ่งครุ ต่อเนื่อง จ.สมุทรสาคร เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่