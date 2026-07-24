กรมศิลปากรร่วมเมืองคอนเตรียมฉลอง "วัดพระมหาธาตุฯ" จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร ได้ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช จะได้รับการพิจารณาประกาศจากองค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ที่นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคาดว่า จะเข้าวาระประชุมในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ จึงเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่ แห่งที่ 9 ของประเทศไทย นับเป็นแหล่งมรดกโลกวัฒนธรรมแห่งที่ 6 ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเป็นศูนย์รวมใจและพลังศรัทธาในพุทธศาสนาในภูมิภาค และยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ กรมศิลปากร จึงยินดีที่จะร่วมเฉลิมฉลองกับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เป็นประธาน พร้อมด้วยทุกภาคส่วนของ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งการตักบาตรพระสงฆ์ พิธีสวดมนต์ การรวมพลังรำโนราบูชาพระธาตุ และการแสดงแสงสีเสียงหน้าพระวิหารหลวง ทั้งติดตั้งจะติดตั้งจอโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ชมการถ่ายทอดสดลุ้นผลการประกาศผลอย่างใกล้ชิด