"ชัยวัฒน์" จี้ ป.ป.ช.สอบการปฏิบัติหน้าที่ หลังคดีแก้ปัญหาทำลายป่าไม้ฯ ล่าช้านานกว่า 10 ปี

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตข้าราชการและนักเคลื่อนไหวอิสระด้านป่าไม้ ทำหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการตรวจสอบ โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ หลังพบกระบวนการสอบสวนมีความล่าช้าอย่างผิดปกติยาวนานกว่า 10 ปี
โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยื่นเรื่องร้องเรียนโดย นายดำรงค์ พิเดช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ส่งเรื่องต่อให้ ป.ป.ช. พิจารณาตามขั้นตอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงมีการยื่นหนังสือติดตามผลอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคมและมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา แต่กระบวนการไต่สวนกลับยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ความล่าช้าดังกล่าว ยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ โดยเฉพาะกรณีแนวเขตของโครงการถูกนำไปใช้ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง จ.ตาก ในช่วงปี 2558, 2560 และ 2561 หากเจ้าหน้าที่เร่งรัดปราบปรามแต่แรก จะสามารถยับยั้งการถือครองและทำลายพื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้ทันท่วงที
โดยหนังสือร้องเรียนระบุว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการยื่นเรื่องร้องเรียนโดย นายดำรงค์ พิเดช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ส่งเรื่องต่อให้ ป.ป.ช. พิจารณาตามขั้นตอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงมีการยื่นหนังสือติดตามผลอย่างต่อเนื่องในเดือนมกราคมและมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา แต่กระบวนการไต่สวนกลับยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ความล่าช้าดังกล่าว ยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ โดยเฉพาะกรณีแนวเขตของโครงการถูกนำไปใช้ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิดและป่าโป่งแดง จ.ตาก ในช่วงปี 2558, 2560 และ 2561 หากเจ้าหน้าที่เร่งรัดปราบปรามแต่แรก จะสามารถยับยั้งการถือครองและทำลายพื้นที่ป่าสมบูรณ์ได้ทันท่วงที