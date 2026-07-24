สเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจากเหตุไฟป่าหลายจุดในมาดริด-อาบิลา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงมาดริด ประเทศสเปน วันนี้ (24 ก.ค.) ว่า กระทรวงมหาดไทยของสเปน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติ จากไฟป่าหลายจุดในภูมิภาคมาดริด และจังหวัดอาบิลา ที่อยู่ใกล้เคียงในภาคกลางของประเทศ ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนแล้วมากกว่า 10,000 คน
กระทรวงมหาดไทยสเปนให้เหตุผลว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีขึ้น เนื่องจากเกิดไฟป่าหลายแห่งพร้อมกัน สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ทำให้การดับเพลิงและการคุ้มครองประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นไปตามคำขอของรัฐบาลแคว้นมาดริดด้วย
กระทรวงมหาดไทยสเปนให้เหตุผลว่า การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีขึ้น เนื่องจากเกิดไฟป่าหลายแห่งพร้อมกัน สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และจำเป็นต้องระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ทำให้การดับเพลิงและการคุ้มครองประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นไปตามคำขอของรัฐบาลแคว้นมาดริดด้วย