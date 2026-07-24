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เพจลมฟ้าอากาศเตือนทั่วไทยเตรียมรับแรงกระแทกจากฝนตกหนัก - ลมกระโชกแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนั้น

วันนี้ (24 ก.ค.) เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์เตือนโดยระบุข้อความว่า เตรียมตัวรับแรงกระแทก วันนี้ฝนจะตกหนักกว่าเมื่อวาน ทั่วไทยทุกภาค เสี่ยงพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนถล่มหนัก

อย่างไรก็ตาม ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ส่วนใหญ่กระจายตัว หลังเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอให้เฝ้าระวังฝนสะสมไว้ด้วย