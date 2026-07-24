เพจลมฟ้าอากาศเตือนทั่วไทยเตรียมรับแรงกระแทกจากฝนตกหนัก - ลมกระโชกแรง

จากกรณีกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนพายุดีเปรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน และจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในช่วงวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2569 โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนั้น
วันนี้ (24 ก.ค.) เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์เตือนโดยระบุข้อความว่า เตรียมตัวรับแรงกระแทก วันนี้ฝนจะตกหนักกว่าเมื่อวาน ทั่วไทยทุกภาค เสี่ยงพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนถล่มหนัก
อย่างไรก็ตาม ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ส่วนใหญ่กระจายตัว หลังเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอให้เฝ้าระวังฝนสะสมไว้ด้วย
วันนี้ (24 ก.ค.) เพจ ที ลมฟ้าอากาศ โพสต์เตือนโดยระบุข้อความว่า เตรียมตัวรับแรงกระแทก วันนี้ฝนจะตกหนักกว่าเมื่อวาน ทั่วไทยทุกภาค เสี่ยงพายุฝนฟ้าคะนอง ฝนถล่มหนัก
อย่างไรก็ตาม ลมกระโชกแรง โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ส่วนใหญ่กระจายตัว หลังเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอให้เฝ้าระวังฝนสะสมไว้ด้วย