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สภาพอากาศกรุงเทพฯ บ่าย 3 นี้ ฝนตกหนองแขม แนวโน้มคงที่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.00 น. พื้นที่ กทม. มีฝนตกเล็กน้อยในเขตหนองแขม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มคงที่