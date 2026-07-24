CIB เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือ

เพจตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โพสต์เตือนภัย! มิจฉาชีพปลอมเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือ
ปัจจุบันพบเหยื่อจำนวนมาก ถูกมิจจฉาชีพอ้างต้วเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือ ติดต่อมาแจ้งว่า “บัตรประชาชนของคุณถูกนำไปเปิดซิม และซิมดังกล่าวถูกใช้ทำผิดกฎหมาย” จากนั้นจะโอนสายไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจ ลวงให้ทำตามขั้นตอนเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ ทั้งการหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้ติดตั้งแอป หรือให้โอนเงินตรวจสอบบัญชี
จุดสังเกตที่ควรระวัง
- โทรมาแจ้งว่ามีซิมต้องสงสัยเปิดในชื่อคุณ
- ข่มขู่ว่าเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงเพื่อให้ตกใจและรีบทำตาม
- โอนสายไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นตำรวจหรือหน่วยงานรัฐ
- ขอเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัญชี รหัสผ่าน หรือ OTP
- ให้แอดไลน์ เปิดกล้อง แชร์หน้าจอ หรือติดตั้งแอป
- ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือแสดงความบริสุทธิ์
วิธีป้องกัน
- เครือข่ายมือถือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชี
- ห้ามบอกรหัส OTP รหัสผ่าน หรือข้อมูลธนาคารแก่ผู้อื่น
- อย่ากดลิงก์ อย่าติดตั้งแอป และอย่าแชร์หน้าจอตามคำสั่ง
- วางสาย แล้วติดต่อศูนย์บริการเครือข่ายมือถือผ่านช่องทางทางการด้วยตนเอง
- ตรวจสอบจำนวนซิมที่ลงทะเบียนในชื่อของตนผ่านแอป “3 ชั้น” ของ กสทช. ซึ่งรองรับการตรวจสอบ แจ้งหมายเลขแปลกปลอม และล็อกการเปิดเลขหมายใหม่ได้ (3steps.nbtc.go.th)
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอย้ำเตือนประชาชน หากมีเบอร์โทรเข้ามาอ้างลักษณะดังกล่าว อย่าเชื่อ อย่ารีบ อย่าโอน ควรตรวจสอบกับหน่วยงานจริงก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้ หากเผลอโอนเงินหรือให้ข้อมูลไปแล้ว รีบติดต่อธนาคารเพื่อระงับธุรกรรม และโทรแจ้ง AOC 1441 ทันที