ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ร่วมพิธีวันสถาปนากองพลรบพิเศษที่ 1 ครบรอบ 44 ปี รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญนักรบพิเศษ

พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพลรบพิเศษที่ 1 ครบรอบ 44 ปี โดยมี พลตรี เสด็จ อาคะจักร ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ให้การต้อนรับ โดยในวันนี้มีผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพล และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล อุทิศกุศล รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของนักรบพิเศษที่เสียสละในภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติในสมรภูมิรบตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ณ กองบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี
ทั้งนี้ กองพลรบพิเศษที่ 1 ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2525 โดยจัดตั้งกองบัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ขึ้นครั้งแรกที่อาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จึงกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย ต่อมาได้รับการอนุมัติจากกองทัพบกให้ดำเนินการย้ายที่ตั้งไปยังพื้นที่ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อ 11 กรกฎาคม 2529 ซึ่งปัจจุบันกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นหน่วยกำลังรบหลักของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีภารกิจในการปฏิบัติการรบพิเศษ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การรักษาความมั่นคงของชาติ และการช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จากการปฏิบัติภารกิจในนาม “หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ” ในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในนาม “หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข” ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจสำคัญของกองทัพบกทั้งในและต่างประเทศ โดยยึดมั่นในเกียรติประวัติ อุดมการณ์ และความเป็นมืออาชีพ “พลังเงียบ เฉียบขาด” ของหน่วยรบพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ (SOTF) เพื่อรำลึกถึงกำลังพลผู้เสียชีวิตในภารกิจรักษาอธิปไตยของชาติ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อหน่วย พร้อมได้จัดนิทรรศการแสดงประวัติและพัฒนาการของกองพลรบพิเศษที่ 1 ถือเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์ระหว่างทหารนักรบพิเศษทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของอดีตทหารผู้กล้าด้วยความภาคภูมิใจ ความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนสืบไป