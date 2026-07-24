รมช.มท.ลงพื้นที่ภูเก็ต เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นำกำลังชุดปฏิบัติการ กรมการปกครอง เข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
นายพลพีร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทา ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเป็นการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่น ในการตรวจสอบการดำเนินการผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของ