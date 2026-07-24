ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตฯเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวง"ถึง 31 ก.ค.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์นี้จะมีงานสำคัญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เริ่มจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยมีกิจกรรมใน 5 จุด ได้แก่ คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิธ และสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลัก ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์จะอยู่ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป กับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระภิกษุสงฆ์ 225 รูป จาก 40 วัด ล่องเรือจาก 3 เส้นทางสายน้ำสำคัญ ได้แก่ คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ คลองแสนแสบ และคลองเปรมประชากร มารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการจัดพิธีตักบาตรทางเรือในลักษณะนี้ หากประชาชนไม่สะดวกมาร่วมใส่บาตรในช่วงเช้า จะมีการจัดเตรียมบาตรพระจำนวน 225 บาตรไว้ที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เพื่อให้ร่วมทำบุญได้ตลอดการจัดงาน
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569 ประชาชนยังสามารถร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในพื้นที่จัดงานทั้ง 5 จุด ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดิน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดี 50 เขต อาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานคร การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงจากศิลปินชื่อดัง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแข่งขันเรือเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รับบริจาคโลหิต บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฝังไมโครชิปสุนัขและแมว ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดการจัดงาน
การจัดงานครั้งนี้เป็นงานสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมสัมผัสเสน่ห์ของสายน้ำและชุมชนประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569