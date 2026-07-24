มทภ.2 แถลงข่าวงานวิ่ง RUN FOR HONOR 2026 “ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศ ของผู้เสียสละ

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานแถลงข่าวงานวิ่ง RUN FOR HONOR 2026 “ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศ ของผู้เสียสละ” ณ บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ รวมพลังรำลึกผู้เสียสละ พร้อมส่งกำลังใจสู่ทหารแนวหน้า โดยมี พล.ต.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา ผบ.มทบ.25 ,นายประภาส ศรีจันทร์เวียง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 เพจอีจัน และมูลนิธิเพจอีจัน เตรียมจัดโครงการ RUN FOR HONOR 2026 ภายใต้แนวคิด "ทุกก้าว เพื่อเกียรติยศของผู้เสียสละ" (Every Step in Remembrance) เพื่อร่วมรำลึกถึงความเสียสละของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ส่งต่อกำลังใจแก่ทหารแนวหน้า ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ และผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคเอกชนร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีผ่านกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
โครงการมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2569 ณ ปราสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน พร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ "ปราสาทตาควาย – เนิน 350" ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนถึงความเสียสละและความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทย