มทภ.4 ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ 4 รวมถึง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัด ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานหลักธรรมคำสอนและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2569
พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมตั้งจิตน้อมใจ ลด ละ เลิก อบายมุข ใช้ช่วงเวลาแห่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในการสร้างบุญกุศล พัฒนาจิตใจ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างครอบครัว ชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและสันติสุข
โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้น้อมนำพุทธภาษิต "สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย" ซึ่งมีความหมายว่า "การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ตลอดกาลนาน" เพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา และร่วมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและความดีงามให้คงอยู่สืบไป