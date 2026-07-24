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หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 4.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 51197.15 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1636.31 จุด ปรับลง 4.72 จุด หรือ -0.29% มูลค่าซื้อขาย 51197.15 บาท