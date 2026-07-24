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นร.พลัดตกที่สูงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มีรายงานว่า เกิดเหตุนักเรียนพลัดตกจากที่สูงในโรงเรียนชื่อดังย่านบางกรวย ขณะนี้รถกู้ชีพบางกรวยถึงที่เกิดเหตุแล้ว