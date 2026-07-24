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ราชกิจจาฯ ประกาศพระราชทางสมณศักดิ์ให้"พระราชวัชราทร"วัดไก่เตี้ย เป็นพระครูวัชราทร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ให้ พระราชวัชราทร วัดไก่เตี้ย กรุงเทพมหานคร เป็นพระครูวัชราทร  เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติศาสนกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๙ เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน