กทม.ชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "ตักบาตร 3 สายคลอง"ถวายเป็นพระราชกุศลแด่"ในหลวง"

กรุงเทพมหานครขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม "ตักบาตร 3 สายคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน "สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์" โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.10 น. ณ ป้อมมหากาฬ 3 ฝั่งคลอง พระสงฆ์จาก 40 วัด รวม 225 รูป จะออกบิณฑบาตทางน้ำ ผ่าน 3 เส้นทางสายคลองสำคัญ ดังนี้
สายที่ 1 คลองบางลำพู และคลองโอ่งอ่าง
• สายย่อยที่ 1 คลองบางลำพู นำขบวนโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, สมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
• สายย่อยที่ 2 คลองโอ่งอ่าง นำขบวนโดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
สายที่ 2 คลองแสนแสบ และคลองมหานาค
• นำขบวนโดย สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามฯ
สายที่ 3 คลองเปรมประชากร และคลองผดุงกรุงเกษม
• นำขบวนโดย สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ
.
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ได้ทางเรือ เวลา 07.10 น. วันที่ 26 กรกฎาคม 2569
บริเวณป้อมมหากาฬ ระหว่างวันที่ 26–31 กรกฎาคม 2569 (จัดเตรียมบาตร 225 ลูก)
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามของชาวกรุงเทพฯ ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศล และน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมสืบสานวิถีชีวิตริมคลองให้คงอยู่คู่เมืองหลวงสืบไป