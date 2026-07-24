บขส.ชวนนั่งรถโดยสารสาธารณะเที่ยวช่วงวันหยุดยาว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) เปิดเผยว่า ขอเชิญชวนประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงวันหยุดยาวปลายเดือนกรกฎาคม 2569 เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ผ่านการใช้จ่ายด้านการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร และสินค้าชุมชน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ และกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2569 ซึ่งคาดการณ์จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไป – เที่ยวกลับ เฉลี่ยวันละ 100,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถบริษัทฯ และรถร่วมฯ) เฉลี่ยวันละ 6,200 เที่ยววิ่ง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารในการเดินทางและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
นอกจากนี้ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการตามมาตรการตรวจเข้มความพร้อมรถโดยสารอย่างเคร่งครัด ต้องตรวจเช็ครถโดยสารทุกคัน อุปกรณ์ส่วนควบต้องมีความปลอดภัย ก่อนนำออกมาให้บริการ ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ มีการตรวจสารเสพติดและตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ควบคุมความเร็วรถ และปฏิบัติตามกฎจราจร จัดพนักงานขับรถ 2 คน ในเส้นทางสายยาวที่ใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในการกำกับดูแลทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการเดินรถและการจราจรเป็นไปอย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางและจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ