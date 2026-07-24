ปิดเบี่ยงจราจรใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ และถนนสุทธาวาส ฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์ 1-10 ส.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม ดังนี้
- จุดที่ 1 บนถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์
- จุดที่ 2 ถนนสุทธาวาส ฝั่งมุ่งหน้าถนนจรัญสนิทวงศ์
- จุดที่ 3 บนถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย
เพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) สถานีบางขุนนนท์ (OR02) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 22:00 น. – 10 สิงหาคม 2569 เวลา 24:00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) ส่งผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ และฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉาย สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ถนนสุทธาวาส และถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้