ปภ.แนะประชาชนเช็กรถก่อนเดินทางไกลช่วงวันหยุดยาว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนก่อนออกเดินทางไกลให้ตรวจสอบตั้งแต่ระบบยาง เบรก เครื่องยนต์ แอร์ ที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจก และไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งาน รวมถึงเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ วางแผนเส้นทางล่วงหน้า และหยุดพักรถทุกๆ 2–3 ชั่วโมง จะช่วยลดความเสี่ยงรถเสียกลางทางและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาลเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรหนาแน่นและต้องเดินทางต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การตรวจเช็กสภาพรถก่อนใช้งานจะช่วยลดความเสี่ยงรถเสียกลางทาง ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะ 7 จุดสำคัญที่ควรเช็กรถก่อนออกเดินทางไกล
จุดที่ 1 ยางรถและยางอะไหล่ ควรเช็กลมยางและสภาพดอกยางให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งเช็กยางอะไหล่และอุปกรณ์เปลี่ยนยางให้พร้อมใช้งานเสมอ
จุดที่ 2 ระบบเบรก ตรวจสอบการทำงานของระบบเบรก น้ำมันเบรก และระดับแป้นเบรกให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นปกติ
จุดที่ 3 น้ำมันเครื่อง ตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน หากพบระดับน้ำมันต่ำกว่ากำหนด
ควรเติมหรือเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อย
จุดที่ 4 แบตเตอรี่ ตรวจเช็กบริเวณขั้วแบตเตอรี่ คราบขี้เกลือ ความแน่นหนา และวัดกำลังไฟ หากแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมสภาพควรเปลี่ยนใหม่ก่อนเดินทาง
จุดที่ 5 ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟ ตรวจเช็กไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟถอยหลัง และไฟตัดหมอก ให้สามารถใช้งานได้สว่างชัดเจนครบทุกดวง
จุดที่ 6 แอร์ในรถยนต์ ตรวจเช็กความเย็นและการทำงานของแอร์ เพราะห้องโดยสารที่มีอากาศเย็นสบายและถ่ายเทสะดวก จะช่วยลดความเหนื่อยล้าและลดความเสี่ยงจากการง่วงนอนของผู้ขับขี่ได้
จุดที่ 7 ที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจก ตรวจสอบสภาพยางใบปัดน้ำฝนว่าปัดได้สะอาดและไม่มีเสียงดังรบกวน พร้อมทั้งเติมน้ำในถังฉีดกระจกให้เต็ม และทดลองกดฉีดเพื่อดูทิศทางน้ำและความสะอาดของกระจกหน้าก่อนเดินทาง
นอกจากสภาพรถยนต์แล้ว “ความพร้อมของผู้ขับขี่” ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6–8 ชั่วโมงก่อนเดินทาง วางแผนเส้นทางล่วงหน้า และหยุดพักรถทุกๆ 2–3 ชั่วโมง