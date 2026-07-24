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ราคาทองคำครั้งที่ 5 ขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.14 น.ครั้งที่ 5 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,400.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,111.08 บาท