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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 13.96 จุด มูลค่าซื้อขาย 9,936.84 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1,627.07 จุด ปรัลลง 13.96 จุด หรือ -0.85% มูลค่าซื้อขาย 9,936.84 ล้านบาท