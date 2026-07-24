ปิดเบี่ยงจราจรฝั่งเข้า รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 และฝั่งขาออก ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 – 23 เริ่ม 1-31 ส.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ชิดเกาะกลาง ฝั่งขาเข้า บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 18 และฝั่งขาออก บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 17 – 23 เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2569 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 2 ช่องจราจร
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้