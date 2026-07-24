“วรงค์”ลั่นหยุดผลาญภาษี ปชช. หลัง สธ.ประกาศรับสมัคร อสพ. 7,256 ตำแหน่ง

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #หยุดผลาญภาษีประชาชน
กระทรวงสาธารณสุข กำลังประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาสาพยาบาลชุมชน(อสพ.) 7,256 ตำแหน่ง ประจำตำบลทุกตำบลทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000 บาท สัญญาจ้าง 2 ปี
ทั้งๆ ที่วันนี้ เรามี อสม.ทั้งประเทศ ประมาณ 1 ล้านคน ดูแลประชาชนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ประมาณ 1 คน ต่อ10ครัวเรือน จน WHO ยอมรับ เรามีรพ.สต.ที่ดูแลปฐมภูมิ แพทย์หมุนเวียนไปตรวจ รวมทั้งการเยี่ยมบ้านเป็นประจำ
การที่กระทรวงสาธาธารณสุข ใช้งบสูงถึงปีละ 1,300 ล้านบาทเศษ ถ้า 2 ปี ตก 2,600 ล้านบาท เพื่อให้มีอาสาสมัครตามตำบล ซึ่งเอาจบปริญญาตรีทุกสาขามาอบรม ซึ่งซ้ำซ้อนกับ อสม.1 ล้านคนอยู่แล้ว ทั้งๆที่ในหมู่บ้านไม่ได้มีปัญหาพวกนี้
ในความเป็นจริง เรายังมีพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ที่ยังไม่ได้บรรจุนับหมื่นอัตรา เงินปีละ 1,300 ล้านบาท ที่เอามาละลายแม่น้ำ เอามาบรรจุพยาบาลและบุคคลากร ไม่ดีกว่าหรือ
เห็นพวกท่านขยับ ก็มองออกแล้วว่า เอาเงินภาษีประชาชน มาจ้างลูกหลานพวกตนเอง มาเป็นหัวคะแนนคุมตำบลต่างๆ และทราบว่า จะกระกระจายทุกหมู่บ้านในปีต่อไป หยุดผลาญภาษีประชาชนได้แล้วครับ