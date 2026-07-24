ก.คลัง เตรียมเปิดจำหน่าย“พันธบัตรออมพลัส”31 ก.ค.

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่าย พันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ครั้งแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่ประชาชน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 3 ปี และ ร้อยละ 2.80 ต่อปี สำหรับรุ่นอายุ 10 ปี และผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์ “พลัส” มากกว่าการออมรูปแบบเดิม
• “พลัส” ทุกเดือน มีจำหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
• “พลัส” ผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
• “พลัส” ตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
• “พลัส” ช่องทางจำหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming
ประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือ จองซื้อผ่านธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับเงินออมและความสะดวกของตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะจำหน่าย 2 ครั้ง ครั้งละ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงิน 2,000 ล้านบาท และผ่าน Bond Connect Platform วงเงิน 2,000 ล้านบาท
1. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ช่องทางวอลเล็ต สบม. เหมาะสำหรับประชาชนที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มาก โดยสามารถซื้อได้ตั้งแต่ 100 บาท การจัดสรรใช้วิธี First-Come, First-Served หรือมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน จนกว่าวงเงินจำหน่ายจะครบ
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การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ของกระทรวงการคลัง บนวอลเล็ต สบม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1
วงเงินจำหน่าย วงเงิน 2,000 ล้านบาท
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รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย
- รุ่นอายุ 3 ปี (RBP297A)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี
- รุ่นอายุ 10 ปี (RBP367A)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.80 ต่อปี
วันจำหน่าย 31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ : บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขา ธ. กรุงไทย)
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูงต่อราย
100 บาท (100 หน่วย) - 50,000,000 บาท (50,000,000 หน่วย)
• วงเงินซื้อขั้นสูงต่อครั้ง ไม่เกิน 3,000,000 บาท (3,000,000 หน่วย)
• ซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ
วิธีการจัดสรรพันธบัตร
ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน)
ช่องทางการจำหน่าย วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
ผู้ที่สนใจควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนล่วงหน้า รวมถึงเตรียมเงินในวอลเล็ต สบม. ให้พร้อมก่อนวันจำหน่าย โดยสามารถเติมเงินผ่าน Mobile Banking ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2. การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ผ่าน Bond Connect Platform
สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง 24 ราย รวมถึงผ่านแอปพลิเคชัน Streaming ได้ โดยเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ช่องทางนี้ใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First หรือทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบ ๆ รอบละ 1,000 บาท ดังนั้น การจองซื้อก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อสิทธิในการจัดสรร วิธีดังกล่าวช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงมากขึ้น
การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ออมพลัส ของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 วงเงินจำหน่าย วงเงิน 2,000 ล้านบาท
รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย
- รุ่นอายุ 3 ปี (RBP298A)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 1.80 ต่อปี
- รุ่นอายุ 10 ปี (RBP368A)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 2.80 ต่อปี
วันจองซื้อ 3 - 5 สิงหาคม 2569
จองซื้อผ่านช่องทางและวิธีการของผู้จัดจำหน่าย และจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน Streaming
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. (รับชำระด้วยเช็คกรณีจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
และไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 5 สิงหาคม 2569)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ : บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ผู้จัดจำหน่ายที่กระทรวงการคลังกำหนด
วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูงต่อราย
จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท (1 หน่วย) - ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง
หน่วยละ 1,000 บาท ซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 1,000 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ
วันจัดสรรพันธบัตร 6 สิงหาคม 2569
วิธีการจัดสรรพันธบัตร ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรร)
ในกรณีที่วงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอสำหรับผู้จองซื้อทุกราย ระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรในวันที่ 6 สิงหาคม 2569 และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกัน หากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ
วงเงินจำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. และ Bond Connect Platform แยกออกจากกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือ เลือกลงทุนผ่านทั้งสองช่องทางได้ตามความเหมาะสม พันธบัตรออมพลัสเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร หรือ Scripless จึงไม่มีการออกใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตร ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายการลงทุนและธุรกรรมผ่านช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนด แอปพลิเคชัน Streaming และแอปพลิเคชัน Wiset การพัฒนาช่องทางดังกล่าวมีเป้าหมายทำให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ลดข้อจำกัดของการออมรูปแบบเดิม และเชื่อมการลงทุนของประชาชนเข้าสู่ระบบการลงทุนดิจิทัลที่สะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ เตรียมเปิดจำหน่ายครั้งต่อไปในเดือนกันยายน
สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งถัดไป จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 เป็นต้นไป โดยกระทรวงการคลังจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและวงเงินจำหน่ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2569
รองนายกฯ เอกนิติ ย้ำ “ทุกบาทที่ประชาชนนำมาลงทุน ไม่เพียงช่วยสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัว แต่ยังเป็นพลังที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันนำไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีขึ้นให้ประเทศไทย พันธบัตรออมพลัสจึงเป็นทั้งการออมเพื่ออนาคตของตนเอง และการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศ”
สอบถามข้อมูลพันธบัตร การเปิดบัญชี การจองซื้อ และการทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 กด 869
4. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2626 7777
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2777 7777
6. ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 9245-6, 1143
7. บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 0 2695 5555
8. บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2638 5500, 02 659 7777
9. บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2796 0011
10. บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0 2672 5999
11. บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2779 9000
12. บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538
13. บริษัทหลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2820 0100
14. บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2153 9222
15. บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2055 5100
16. บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0 2680 1000
17. บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2080 2899
18. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2618 1111
19. บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด โทร. 0 2633 5555
20. บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2658 8777
21. บริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด โทร. 0 2949 1999
22. บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2009 8000
23. บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2821 8100, 02 612 7164
24. บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2090 3333
สอบถามข้อมูลอื่น ๆ
1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทร. 0 2009 9999
2. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2278 7878
3. ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 กด 3 บริการพันธบัตรและตราสารหนี้