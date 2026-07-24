คนร้ายลอบยิง ผรส.บ้านดอนทราย ได้รับบาดเจ็บ จนท.เร่งติดตามผู้ก่อเหตุ

วานนี้ (23 ก.ค.) เวลาประมาณ 22.00 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนลอบยิง นายสภา แก้วง่าย ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน (ผรส.) บ้านดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขณะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 3 นาย บริเวณป้อมยามประจำหมู่บ้าน เหตุการณ์ดังกล่าว กระสุนปืนถูกบริเวณหัวไหล่ทะลุด้านหน้า ทำให้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม้แก่น โดยแพทย์ระบุว่าอาการปลอดภัย สามารถพูดคุยได้ตามปกติ
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้นำท้องที่ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี และจัดกำลังเข้าติดตามผู้ก่อเหตุในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้ประสานพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายตรง กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า โทร. 1341 หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป