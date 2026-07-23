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Bitkub เผยจากการตรวจสอบ ก.ล.ต. ยันทรัพย์สินลูกค้าอยู่ครบ 100%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Online) โพสต์ระบุว่า จากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าสุด ทรัพย์สินของลูกค้าอยู่ครบ 100% และบริษัทฯ ดำเนินการตามปกติทุกประการ