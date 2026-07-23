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"วรงค์"ยินดีกับผู้ถือบัตรคนจนเดิม หลัง ก.คลัง ขยายเวลาให้ใช้สิทธิได้ถึง 30 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยินดีกับพี่น้อง ที่ถือบัตรคนจนเดิม "คลัง"ขยายเวลาให้ใช้สิทธิได้ถึง 30 กันยายน