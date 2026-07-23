ราชกิจจาฯ ประกาศปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น 2.40 บ. มีผล 24 ก.ค.-15 ส.ค.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ระบุว่า โดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกและยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววัน ทำให้ราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปมีความผันผวนเป็นอย่างมาก กระทบต่อระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ และเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการประกอบธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2569 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เห็นชอบให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลดลง 2.40 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3(3) แห่งพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2536 และข้อ 3 (3) แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เรื่อง การปรับลดราคา ณ โรคลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2569
ข้อ 2 ให้ปรับลดราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้
(๑) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 0 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตร
(๒) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี 7 ลดลง2.40 บาทต่อลิตร
(๓) ราคา ณ โรงกลั่น สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ลดลง 2.40 บาทต่อลิตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป