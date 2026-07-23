"ในหลวง"พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 3 แก่ทหารพรานผู้กล้า

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน แก่ทหารพราน 3 นาย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสดุดีในความเสียสละของผู้วายชนม์ ณ วัดบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สะท้อนถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ โดยภายหลังพิธี ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา เพื่อบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติ