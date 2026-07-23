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“ทราย สมุทร”เผยแม่ถอนฟ้องแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อนัดคุย/แก้ปัญหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




“ทราย สมุทร” สิรณัฐ สก๊อต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ในสองอาทิตย์ที่ผ่านหลังคุณแม่ถอนฟ้อง ยังไม่ได้มีการติดต่อมาทางทีมเพื่อทำนัดคุย/แก้ปัญหา...และหลังที่ทรายเจอตัวแทนในตระกูลก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพราะทุกฝั่งรอให้คุณแม่กลับมาจากต่างประเทศ