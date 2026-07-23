มทภ.4 เป็นประธานพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ 3 ทหารพรานผู้กล้า

พลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพทหารพราน 3 นาย ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ภายในพิธีมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมแสดงความอาลัยและยกย่องในความเสียสละ ณ วัดบางนรา
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เป็นผู้แทนวางพวงหรีดจากนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก พร้อมมอบเหรียญบางระจัน ใบประกาศเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละกว่า 535,000 บาท