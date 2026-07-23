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"สมชัย"เปิดระดมทุนช่วยเหลือ"ยิ่งชีพ"สู้คดีโดนฟ้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เปิดแล้ว ระดมทุน เงินกองทุนสิทธิพลเมืองฯ หรือ ชื่อเดิมกองทุนสู้ กกต.

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 091-0-88224-0

กรรมการกองทุน มี 5 คน คือ อ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คุณลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม คุณพงษ์ศักดิ์ จันทร์อ่อน จาก we watch และ คุณยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก i Law

การถอนเงิน ใช้ 2 ใน 3 ของกรรมการที่แจ้งชื่อไว้กับธนาคาร

การช่วยเหลือกรณีผู้ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้เป็นตามมติกรรมการ หากเป็นมติที่เกี่ยวข้องกับตัวกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง กรรมการท่านนั้นจะไม่อยู่ในที่ประชุม

เปิดรับบริจาคแล้วครับ ความคืบหน้ารายงานการเงิน จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

#คนละไม้คนละมือ
#สนับสนุนผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
#saveเป๋ายิ่งชีพ