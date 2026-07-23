ผู้ว่าฯ ชัชชาติ แจงข้อเท็จจริงการเข้าร่วมประชุมสภา กทม. ย้ำฝ่ายบริหารให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมต่อเนื่อง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหาร โดยยืนยันว่า ตนและทีมผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประชุมสภากรุงเทพมหานครมาโดยตลอด และหากไม่มีภารกิจสำคัญก็จะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ตนเองและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ เพราะให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ เป็นอย่างมาก โดยการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตนเอง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง 4 คน ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เปิดการประชุม มีการชี้แจงกระทู้สด 2 เรื่อง และญัตติตามระเบียบวาระอย่างต่อเนื่อง ก่อนพักการประชุมเวลา 12.10 น. และกลับเข้าประชุมต่อในเวลา 13.10 น. พร้อมชี้แจงทุกกระทู้และทุกญัตติ จนถึงการพิจารณาวาระที่ 7.3
จากนั้น ที่ประชุมได้เลื่อนวาระที่ 7.9 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร และไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร จึงออกไปรออยู่ด้านนอกห้องประชุม เพื่อเป็นการให้เกียรติสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้อภิปรายและพิจารณาในประเด็นดังกล่าว
สำหรับวาระดังกล่าวใช้เวลาพิจารณากว่า 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นผู้บริหารหลายคนมีภารกิจราชการ และเมื่อเวลาประมาณ 17.10 น. เนื่องจากผู้บริหารคาดว่าการประชุมจะเข้าสู่วาระปิดประชุม จึงทยอยแยกย้ายไปปฏิบัติภารกิจ เมื่อวาระดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 17.30 น. จึงไม่มีฝ่ายบริหารอยู่ในห้องประชุมแล้ว และประธานสภาฯ ก็ได้ปิดการประชุมไป
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวอีกว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารไม่ได้เป็นองค์ประชุมของสภากรุงเทพมหานคร โดยหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือการเข้าชี้แจงกระทู้สด รวมทั้งการเสนอญัตติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมาโดยตลอด และแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะไม่ได้อยู่ในห้องประชุม ก็ยังมีการจัดทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้สภาฯ พิจารณาตามขั้นตอน ดังนั้นการประชุมจึงสามารถดำเนินต่อไปได้
“ผมให้ความสำคัญกับการประชุมสภาฯ มาก ๆ เมื่อวานที่เห็นภาพว่าไม่มีผู้บริหารอยู่ในห้องประชุม ก็เป็นเพราะวาระที่กำลังพิจารณาไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหาร และใช้เวลาพิจารณาค่อนข้างนาน ระหว่างนั้นผู้บริหารจึงออกไปปฏิบัติงาน และคอยติดตามความคืบหน้าของการประชุมอยู่ตลอด สิ่งสำคัญคือการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมและชี้แจงในวาระที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวทิ้งท้าย