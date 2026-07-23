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หุ้นไทยปิดตลาดบวก 1.69 จุด มูลค่าซื้อขาย 86,809.37 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,641.03 จุด ปรับขึ้น 1.69 จุด หรือ +0.10% มูลค่าซื้อขาย 86,809.37 ล้านบาท