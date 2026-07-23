สนง.เขตลาดกระบัง ปรับ 3,000 บ.รถบรรทุกทำดินตกหล่นบนถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า

จากกรณีรถบรรทุกทำดินตกหล่นบนถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้าช่วงเช้าที่ผ่านมา สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดเป็นเงิน 3,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และเร่งเก็บกวาด ขนย้ายดินที่ตกหล่น พร้อมทำความสะอาดผิวจราจร เพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
สำนักงานเขตลาดกระบังขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกประเภท บรรทุกวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคลุมผ้าใบหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันวัสดุตกหล่นอย่างรัดกุมก่อนนำรถออกสู่ทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ