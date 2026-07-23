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ราคาทองคำครั้งที่ 20 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.43 น.ครั้งที่ 20 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,350.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,350.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,035.84 บาท